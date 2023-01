Tödlicher Unfall auf der A7 bei Hamburg-Marmstorf Stand: 23.01.2023 19:09 Uhr Auf der Autobahn 7 ist am Montagabend bei Hamburg-Marmstorf ein Autofahrer ums Leben gekommen. Er fuhr am Ende eines Staus mit seinem Kleinwagen auf einen Sattelschlepper auf.

Der 52-jährige Autofahrer hatte das Stauende offenbar übersehen. Laut Polizei verstarb er noch an der Unfallstelle. Der Stau war am Nachmittag entstanden. Im Elbtunnel war in der ersten Röhre in Richtung Norden ein Pkw in Brand geraten. Der Tunnel musste daraufhin in beide Richtungen komplett gesperrt werden, damit die Einsatzkräfte an die Unfallstelle gelangen konnten. Das Auto konnte zwar schnell gelöscht werden. Während der Aufräumarbeiten aber staute sich der Verkehr dann massiv.

Autobahn bleibt noch länger gesperrt

Nach dem tödlichen Unfall sind nun Spezialisten auf dem Weg zur Unfallstelle. Ein 3D-Scanner soll dort zum Einsatz kommen, um das Unfallgeschehen später möglichst genau nachvollziehen zu können. Deshalb wird es noch eine Weile dauern, bis die A7 wieder freigegeben werden kann, wann genau, kann die Polizei noch nicht sagen. Die Autobahn Richtung Norden ist zwischen Fleestedt und Dreieck Hamburg-Südwest gesperrt, de Verkehr wird umgeleitet.

AUDIO: Mann kommt bei Unfall auf der A7 ums Leben (1 Min) Mann kommt bei Unfall auf der A7 ums Leben (1 Min)

