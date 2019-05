Stand: 01.05.2019 07:13 Uhr

Tödlicher Unfall auf der A1 in Hamburg

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 1 ist in Hamburg ein Mensch ums Leben gekommen, drei weitere wurden verletzt. Wie die Polizei mitteilte, stießen in der Nacht zum Mittwoch in einem Baustellenbereich zwei Autos zusammen. Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge auf der Fahrbahn Richtung Norden in Höhe Öjendorf.

Tödlicher Unfall auf der Autobahn 1 NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 01.05.2019 07:00 Uhr Auf der Autobahn 1 in Hamburg sind zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Bei dem schweren Unfall kam ein Mensch ums Leben.







4 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Nach ersten Erkenntnissen hat vermutlich ein Cabrio, das mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war, ein davor fahrendes Auto bei einem Überholmanöver gerammt. Der vordere Wagen überschlug sich daraufhin und landete auf dem Dach. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Eine weitere Person wurde schwer verletzt. Das zweite Auto kam etwa 150 Meter nach der Unfallstelle zum Stehen. Am Steuer soll eine 32-jährige Frau gesessen haben, neben ihr ein 29 Jahre alter Beifahrer, wie NDR 90,3 berichtete. Beide wurden verletzt. Die Autobahn wurde für die Unfallaufnahme und die Bergung mehrere Stunden lang gesperrt.

Tödlicher Unfall auf der A1 NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 01.05.2019 07:00 Uhr Autor/in: Kai Salander Bei einem schweren Unfall auf der A1 ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden verletzt. Kai Salander berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Hamburg Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in und um Hamburg. mehr Sanierung der A1 in Hamburg: Neue Baustellen Auf der A1 im Hamburger Osten beginnen Sanierungsarbeiten. Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen. Wegen Brückenbauarbeiten fällt eine Fahrspur weg. (21.03.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.05.2019 | 07:00 Uhr