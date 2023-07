Tödliche Messerattacke in Heimfeld: Verdächtiger in Untersuchungshaft Stand: 10.07.2023 10:19 Uhr Nach einem tödlichen Angriff auf einen 54-Jährigen im Hamburger Stadtteil Heimfeld ist gegen einen Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, sitzt der 38-Jährige nun in Untersuchungshaft. Er soll sich am Sonnabend mit dem 54-Jährigen in einem Hinterhof an der Stader Straße gestritten haben. Die beiden Männer sollen sich gekannt haben. Laut Polizei war der eine der Vermieter des anderen.

AUDIO: Mann stirbt nach Messerstecherei in Heimfeld (1 Min)

Offenbar ging es bei dem Streit um Geld. Die Männer gingen mit Messern aufeinander los, dann lag einer blutüberströmt am Boden, der andere rannte davon. Anwohnende riefen die Polizei. Ein Notarzt versuchte noch, den Schwerverletzten wiederzubeleben - jedoch ohne Erfolg. Der Mann starb in dem Hinterhof.

Mutmaßlicher Täter festgenommen

Nach kurzer Fahndung wurde der mutmaßliche Täter in der Nähe festgenommen. Auch das Messer konnte die Polizei sicherstellen. Jetzt ermittelt die Mordkommission.

