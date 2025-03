Tod durch Messerstiche: Frauenleiche in Hamburg-Hausbruch gefunden Stand: 13.03.2025 15:25 Uhr In Hausbruch haben Polizisten am Morgen eine weibliche Leiche gefunden. Die Polizei geht nach Informationen von NDR 90,3 davon aus, dass die Frau von einem Familienmitglied getötet wurde.

Polizistinnen und Polizisten fiel am Donnerstagmorgen eine 39-jährige Frau am Neuwiedenthaler Teich auf. Sie hatte offenbar schwere psychische Probleme und wurde wegen ihres Verhaltens zunächst mit auf die Wache genommen. Ein Amtsarzt untersuchte die Frau und wollte sie in eine psychiatrische Klinik einweisen. In der Zwischenzeit kontrollierten Polizisten die Wohnung der Frau im Twistering. Dort fanden sie eine weibliche Leiche.

Tote starb offenbar durch Messerstiche

Bei der Toten handelt es sich nach Informationen von NDR 90,3 um die Großmutter der 39-Jährigen. Sie starb offensichtlich durch Messerstiche. Eine mutmaßliche Tatwaffe wurde bereits gefunden. Ermittelnde in weißen Schutzanzügen waren bis in den Nachmittag am Tatort im Einsatz und sicherten Spuren.

Die tatverdächtige 39-Jährige kam in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter entscheidet nun, ob sie dort bleiben muss. Die Mordkommission ermittelt.

