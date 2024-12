Tierpark Hagenbeck: Neuer Elefantenbulle "Maurice" vorgestellt Stand: 17.12.2024 12:43 Uhr Im Hamburger Tierpark Hagenbeck ist am Dienstag ein neuer Elefantenbulle vorgestellt worden. Der 23-jährige "Maurice" soll für Nachwuchs in der Elefantenherde sorgen.

Er kam aus dem niederländischen Zoo Amersfoort nach Hamburg - auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms. "Maurice" ist nach Angaben des Tierparks rund 4,5 Tonnen schwer, hat eine kräftige Statur, zwei mächtige Stoßzähne und eine Schulterhöhe von rund zweieinhalb Metern.

Zuletzt vor acht Jahren Elefantenbulle in Hamburg

Einen männlichen Elefantenbullen gab es im Tierpark Hagenbeck mit "Gajendra", der mittlerweile im Zoo München lebt, zuletzt vor acht Jahren. Für "Maurice" wurden in den vergangenen Monaten viele Umbauten und Vorbereitungen getroffen, damit er sich in seinem neuen Bullengehege - getrennt von den weiblichen Tieren - wohl fühlt.

Hagenbeck: Jungtiere an Herpes gestorben

Der Elefantenbulle wurde in Frankreich geboren und lebte auch schon in Spanien. In den kommenden ein bis zwei Jahren soll er die Herde der Asiatischen Elefanten im Tierpark Hagenbeck vergrößern. In anderen Zoologischen Einrichtungen hat es mit dem Elefanten-Nachwuchs bereits dreimal erfolgreich geklappt. "Wir freuen uns sehr und hoffen, dass er 'Shila' und 'Kandy' begattet und wir bald trächtige Elefantenkühe haben", sagte der Zoologische Direktor des Tierparks, Guido Westhoff. In den vergangenen Jahren habe der Tierpark vier Elefanten-Jungtiere verloren - sie waren an einer besonderen Herpes-Art gestorben.

