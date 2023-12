Tief "Zoltan" kommt: Stürmisches Wetter in Hamburg erwartet Stand: 20.12.2023 18:29 Uhr Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Donnerstag und Freitag vor Sturmböen, die das Tief "Zoltan" mit sich bringt. In Hamburg könnte die Elbe über die Ufer treten.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg teilte am Mittwoch mit, dass die Wasserstände an der Elbe und an der Weser am Donnerstagabend die Sturmflutmarke von 1,5 Metern über dem mittleren Hochwasser erreichen könnten. Schwerpunkt wird nach Angaben einer BSH-Sprecherin das Weser- und Elbegebiet sein. Aber auch an der Nordseeküste müssten sich die Menschen auf Hochwasser einstellen. Einige Fährfahrten zur ostfriesischen Insel Wangerooge sowie zu den schleswig-holsteinischen Halligen fallen in den kommenden Tagen aus.

Höchster Anstieg der Pegel für Freitag erwartet

Nach einem Absinken der Wasserstände in der Nacht erwartet das BSH für Freitag einen erneuten Anstieg der Pegel. Ob die Marke einer schweren Sturmflut von 2,5 Metern über dem mittleren Hochwasser erreicht wird, ist aber noch unklar. Bereits am Mittwoch trat in Hamburg die Elbe über die Ufer. In Övelgönne überspülte das Wasser einen Parkplatz und Teile des Strandes.

"Donnerstag und Freitag Sturmtage im Norden"

"Donnerstag und Freitag werden die beiden Sturmtage bei uns im Norden", sagte Meteorologe Frank Böttcher. Auch im Binnenland seien schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 90 Kilometern pro Stunde möglich.

Wohl keine weiße Weihnacht

Am Wochenende soll es regnerisch und mild bleiben. "Weihnachten wird eher grün sein", so Böttcher. Heiligabend liege die Temperatur bei etwa acht Grad - "also weit davon entfernt, dass es weiße Weihnachten geben kann".

