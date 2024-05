Stand: 10.05.2024 16:53 Uhr Tennis: Zverev erreicht in Rom die dritte Runde

Der Hamburger Tennisprofi Alexander Zverev ist beim Turnier in Rom souverän in die dritte Runde eingezogen. Der Olympiasieger gewann sein Auftaktmatch gegen den Australier Aleksandar Vukic am Freitag mit 6:0, 6:4. In der ersten Runde hatte der Weltranglisten-Fünfte ein Freilos gehabt. Gegen den Italiener Luciano Darderi spielt Zverev nun um den Einzug ins Achtelfinale.

