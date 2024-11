Tätowierer aus Hamburg soll mehrere Frauen missbraucht haben Stand: 22.11.2024 16:59 Uhr Die Hamburger Polizei ermittelt gegen einen Tätowierer aus der Innenstadt. Der Mann soll Frauen bei Terminen unsittlich berührt haben.

Nach Informationen von NDR 90,3 haben sich mittlerweile mehr als 20 Frauen bei der Polizei gemeldet. Die Opfer berichten, dass der Mann sie bei Tattoo-Sitzungen unter anderem im Intimbereich berührt hat. Auch von sexuellen Anspielungen und Gegrapsche ist die Rede.

Tattoo-Studio in der Steinstraße

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen Tattoo-Artist aus der Hamburger Innenstadt. Er arbeitet in einem Studio an der Steinstraße und ist Spezialist für sogenannte Fineline-Tattoos, filigrane Tätowierungen mit dünnen Linien. Auf der Social-Media-Plattform Instagram folgen ihm mehr als 38.000 Menschen. Dort präsentieren einige seiner Kundinnen auch Fotos seiner Arbeiten. Einige davon liegen im Intimbereich. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

