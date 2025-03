Stand: 22.03.2025 06:40 Uhr Swatting: Polizeieinsatz wegen vorgetäuschtem Notruf in Hamburg-Harburg

Ein vorgetäuschter Notruf führte am Freitag zu einem größeren Polizeieinsatz im Phoenix-Viertel in Harburg: Ein Anrufer berichtete von einem Bedrohungsszenario in einer Wohnung, in der ein 17-Jähriger gerade Computer spielte. Mehrere Streifenwagen fuhren daraufhin in die Gerade Straße und riegelten das Mehrfamilienhaus ab. Nachbarn wurden aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben. Polizistinnen und Polizisten mit Helm und Maschinenpistole standen auf der Straße. Bei der Überprüfung der Wohnung stellte sich heraus, dass es gar keine Bedrohungslage gab. In den letzten Wochen sind in Hamburg mehrfach bekannte You-Tuber Opfer solcher sogenannter Swatting-Attacken geworden.

