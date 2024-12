Stand: 19.12.2024 20:16 Uhr Sturmflut am Freitagmorgen in Hamburg erwartet

Für Hamburg wird am Freitagmorgen die erste Wintersturmflut in dieser Saison erwartet. Laut dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) wird der höchste Pegelstand in der Hansestadt gegen 7.30 Uhr erreicht. Dann soll auf Höhe des Fischmarktes das Wasser auf 1,50 Meter bis 2,00 Meter über dem mittleren Hochwasser steigen. Damit dürfte der Fischmarkt wieder überschwemmt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.12.2024 | 06:00 Uhr