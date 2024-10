Studierende in Hamburg: Zentraler Wohnraum dringend gesucht Stand: 20.10.2024 11:08 Uhr Etwa 2.850 Bewerbungen auf einen Platz im Studierendenwohnheim: So war die Situation kurz vor Beginn des Wintersemesters in Hamburg. Nun laufen die Vorlesungen seit zwei Wochen. Und noch immer haben viele Studierende keine passende Bleibe gefunden.

10.000 neue Studierende zählt Hamburg zum Wintersemester. Doch statt sich auf die Vorlesungen zu konzentrieren, suche viele noch nach passendem Wohnraum. Wie Luisa. Die 19-jährige ist vom Bodensee nach Hamburg gekommen: "Ich bin vor zwei Wochen hierher gezogen. Aber nicht in mein eigenes Zimmer, sondern zu Bekannten, weil ich nichts für den Oktober gefunden habe. Und jetzt suche ich etwas für November oder Dezember." Maximal 450 Euro kann Luisa ausgeben.

WG-Zimmer kostet im Schnitt 620 Euro

Allerdings sind die Kosten für ein durchschnittliches WG-Zimmer in Hamburg inzwischen auf 620 Euro gestiegen. Auch weil immer mehr private Investoren den Markt für sich entdecken. So wurden erst vergangene Woche neue Studierendenpartments in Hammerbrook beziehbar. 22 Quadratmeter, Neubau, voll möbliert, Miete: 980 Euro warm. Benjamin Röber-Rathay von der Firma International Campus sagt dazu: "Für die internationalen Studierenden ist es so, dass sie diese Preise gewohnt sind." Bei den nationalen Studierende habe sich die Lage seit der Umstellung auf Bachelor/Master verbessert. Dies gelte besonders, wenn sie nach dem Bachelor-Abschluss Nebenjobs fänden. Aber es sei schon so, dass sich seine Firma mit ihrem Angebot an Studierende aus der Mittelschicht oder oberen Mittelschicht richte.

Studierendenwerk plant Neubau

Die Pauschale für die Wohnkosten im Bafög-Satz wurde um 20 Euro erhöht, auf 380 Euro. Zu wenig, kritisiert, das Studierendenwerk Hamburg. Das Bafög hinke der Preisentwicklung im Mietmarkt hinterher. Sven Lorenz vom Studierendenwerk Hamburg: "Die Mietausgaben sind stark gestiegen und weiterhin der größte Ausgabenposten bei Studierenden. Das Studierendenwerk Hamburg plant mit Unterstützung der Stadt bis 2030 durch Neubau, sowie Nachverdichtung, 2.000 zusätzliche, bezahlbare Wohnplätze zu schaffen."

ASta ruft zur Demo auf

Das dauert der Studierendenvertretung ASta zu lange. Die Studierenden planen für kommenden Freitag ab 15 Uhr eine Demo unter dem Motto "Wir wollen Wohnen" von der Staatsbibliothek zum Rathaus. Dabei geht es ihnen nicht nur um mehr, sondern auch um zentralen Wohnraum. Clemens Schlage vom ASta Hamburg sagt dazu: Er habe kürzlich habe er bei einer Veranstaltung mit Tausend Erstsemestern festgestellt, dass fast alle eine Stunde oder mehr Fahrzeit zur Universität hätten. Ein wichtiges Thema auch für Luisa. Denn die meisten ihrer Besichtigungen fanden bisher in Bergedorf statt, 26 Kilometer von der Uni entfernt.

