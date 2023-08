Streit in der Hamburger U-Bahn: Zwei Personen verletzt Stand: 06.08.2023 14:49 Uhr Die Kriminalpolizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung in der Hamburger U-Bahn. Eine Frau soll dort einen Mann angegriffen haben - möglicherweise, um sich selbst zu verteidigen.

Die 30-Jährige war mit der U-Bahn unterwegs, als drei Männer sie massiv bedrängt haben sollen. Sie zog ein Taschenmesser und stach auf einen der Männer ein, nach eigenen Angaben, um sich zu wehren.

Verletzte im Krankenhaus behandelt

Im Gerangel verletzte sich die 30-Jährige am Kopf und erlitt eine Platzwunde. Ein Rettungswagen brachte sie von der Haltestelle Wandsbek-Gartenstadt ins Krankenhaus. Mit Stichwunden an der Hand wurde auch ein Mann in eine Klinik eingeliefert. Weitere Beteiligte konnte die Polizei vor Ort nicht antreffen. Die Hintergründe der Tat will die Polizei jetzt ermitteln.

