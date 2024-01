Streik der Lokführer: Massive Behinderungen im Bahnverkehr Stand: 10.01.2024 14:08 Uhr Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist auch in und um Hamburg deutlich zu spüren. Während an den Bahnhöfen die Bahnsteige zumeist leer waren, gab es volle Straßen. Viele Menschen haben sich aber offenbar auf den Arbeitskampf eingestellt.

Der Streik der Lokführer-Gewerkschaft GDL legt den Zugverkehr auch in Hamburg drei Tage lang weitgehend lahm. Der Ausstand soll bis Freitagabend um 18 Uhr dauern. Er begann in der Nacht zum Mittwoch, nachdem das Hessische Landesarbeitsgericht in Frankfurt einen Antrag der Deutschen Bahn (DB) auf eine Einstweilige Verfügung gegen den Streik abgelehnt hatte. Bereits seit Dienstagabend wird der Güterverkehr bestreikt.

Bahn: Zugbindung aufgehoben

Bahnreisende müssen bis einschließlich auch in Hamburg viel Geduld mitbringen oder auf Alternativen umsteigen. Die Züge der Deutschen Bahn fahren nach einem Notfahrplan. Im Fernverkehr fallen rund 80 Prozent der Verbindungen aus. Die Bahn bat von nicht notwendigen Reisen während des GDL-Streiks abzusehen. Alle Fahrgäste, die ihre für zwischen Mittwoch und Freitag geplante Reise wegen des Streiks verschieben möchten, könnten ihr Ticket später nutzen, so die Bahn. Die Zugbindung ist demnach aufgehoben. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden.

Notbetrieb bei Hamburger S-Bahn

Auch bei der Hamburger S-Bahn gibt es massive Auswirkungen. Auf der Strecke der S1 Ohlsdorf Richtung Poppenbüttel sind derzeit keine S-Bahn-Fahrten möglich, wie die S-Bahn am Mittwochmorgen mitteilte. Dort werden Fahrgäste gebeten die Busse 174 und 179 zu nutzen. Auf folgenden Strecken fährt die S-Bahn Hamburg nach einem Notfahrplan:

S1: Wedel <> Blankenese / Blankenese <> Airport (20-Min-Takt)

S2: Altona <> Aumühle (20-Min-Takt)

S3: Pinneberg <> Neugraben (20-Min-Takt)

S5: Neugraben <> Stade (60-Min-Takt)

Appell: U-Bahnen und Busse fahren

Fahrgäste sollten wenn möglich U-Bahnen und Busse nutzen - die Hochbahn ist von dem Ausstand nicht betroffen. Weitere Informationen gibt es auf der Internet-Seite der S-Bahn. Wie bei vergangenen Streiks fuhren die meisten S-Bahnen am Mittwoch im Notbetrieb etwa alle 20 Minuten.

GDL-Kundgebung am Hauptbahnhof

Der GDL-Streik folgt einer Abstimmung bei der Lokführer-Gewerkschaft. Dabei sprachen sich 97 Prozent der teilnehmenden GDL-Mitglieder für Arbeitsniederlegungen bei der Deutschen Bahn und dem Eisenbahnunternehmen Transdev aus. Die Gewerkschaft fordert neben der Reduzierung der Arbeitszeit unter anderem 555 Euro mehr pro Monat sowie eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie. Die Bahn hat bereits unter anderem elf Prozent mehr Lohn in Aussicht gestellt - bei einer Laufzeit von 32 Monaten.

Am Hamburger Hauptbahnhof versammelten sich am Mittwoch mehrere Dutzend streikende Lokführer. Hanno Petersen, Vorsitzender der GDL Nord, sagte NDR 90,3: "Wir haben hier Leute von der S-Bahn-, von Regio- und Fernverkehr. Aller stehen hier zusammen und kämpfen für die Ziele der GDL."

Andere Zugunternehmen fahren

Das Zugunternehmen Metronom ist nach eigenen Angaben von dem Bahnstreik nicht direkt betroffen und bietet während des Streiks Verbindungen an. Allerdings erklärte Metronom, es sei mit Einschränkungen zu rechnen, weil es wegen des Streiks zu Ausfällen in Stellwerken und Betriebszentralen kommen könne. "Wir empfehlen allen Fahrgästen, mehr Zeit für die Fahrt einzuplanen und sich vor Fahrtantritt über die bekannten digitalen Auskunftsmedien zu informieren", hieß es. Die Züge der AKN fahren ebenso wie Flixbusse und Flixtrains.

Streiks im vergangenen November und Dezember

Bereits Anfang Dezember 2023 war es zu einem 24-stündigen Warnstreik gekommen. Dabei wurde der Personen- und Güterverkehr zum großen Teil lahmgelegt. Im Fernverkehr brachte die Bahn gemäß eines Notfahrplans rund 20 Prozent der Verbindungen auf die Schiene. Den ersten Warnstreik der GDL in der laufenden Tarifauseinandersetzung hatte es im vergangenen November gegeben.

