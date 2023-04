Streik am Hamburger Flughafen: Donnerstag und Freitag keine Abflüge Stand: 19.04.2023 07:44 Uhr Der Hamburger Flughafen hat mitgeteilt, dass die Sicherheitskontrolle am Donnerstag und Freitag geschlossen bleibt. Grund ist, dass die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten der Luftsicherheit zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen hat. Und auch bei der Bahn droht ein weiterer Streik.

Konkret zum Warnstreik aufgerufen sind die Beschäftigten der Bereiche Luftsicherheit, Fluggastkontrolle, Personal- und Warenkontrolle und im Service. Es geht um die Zeit von Mittwoch um 22 Uhr bis Freitag um 23 Uhr, also Betriebsschluss. Geplant waren eigentlich 152 Abflüge am Donnerstag und 156 Abflüge am Freitag. Diese können wegen des Warnstreiks jedoch nicht stattfinden, teilte der Hamburg Airport am Dienstag mit.

Streichungen und Verspätungen auch bei Ankünften erwartet

Auch bei den Ankünften sind am Donnerstag und Freitag Flugstreichungen und Verspätungen zu erwarten, so der Flughafen. Um die ausgefallenen Flüge zu kompensieren, ist außerdem mit vielen Umbuchungen auf Sonnabend und die darauffolgenden Tage zu rechnen. Betroffen seien an beiden Tagen in Hamburg insgesamt fast 80.000 Fluggäste. Sie werden gebeten, ihre Fluggesellschaft oder Reiseveranstalter zu kontaktieren. Auch an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn finden an beiden Tagen Streiks statt.

Im Tarifkonflikt geht es um Zuschläge und Überstunden

Zuletzt hatte ver.di die Beschäftigten am 12. und 27. März zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Hintergrund sind Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) um die Zeitzuschläge für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit. Außerdem geht es um eine bessere tarifliche Regelung zur Entlohnung von Überstunden für die Sicherheits- und Servicekräfte an Verkehrsflughäfen. Ein schriftliches Angebot des BDLS sei unzureichend und nicht einigungsfähig, betonte die Gewerkschaft am Dienstag.

Verhandlungen werden am 27. und 28. April fortgesetzt

"Die Arbeit an Flughäfen muss attraktiver werden, um die Luftsicherheitsfachkräfte halten und neue gewinnen zu können, um längere Wartezeiten für Urlaubsreisende zu vermeiden", erklärte Gewerkschaftssprecher Wolfgang Pieper. Er hoffe, dass die Arbeitgeberseite in der kommenden Woche ein besseres Angebot vorlegen werde. Nur so könnten weitere Streiks vermieden werden. Die Verhandlungen sollen am 27. und 28. April fortgesetzt werden.

BDLS: Unterschiede zwischen großen und kleineren Flughäfen

Der BDLS hatte nach der letzten Gesprächsrunde mitgeteilt, er sei bei den Zuschlägen für Mehrarbeit einen deutlichen Schritt auf die Gewerkschaften zugegangen und habe sein Angebot den Forderungen angenähert. Der Leiter der Tarifkommission des BDLS, Rainer Friebertshäuser, fügte hinzu: "Auf jeden Fall müssen die Unterschiede zwischen den großen und den kleineren Flughäfen wie auch die verschiedenen Tätigkeitsbereiche differenziert betrachtet und entsprechend Regelungen flexibel vereinbart werden."

Auch die Bahn soll wieder bestreikt werden

Neben dem Warnstreik am Flughafen droht ein weiterer Ausstand: Wie der Bayerische Rundfunk erfuhr, plant die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Freitag einen bundesweiten Ausstand. Demnach sollen die Streiks von Betriebsbeginn bis 11 Uhr dauern und sowohl den Nah- als auch den Fernverkehr betreffen. Die EVG hat eine Pressekonferenz für Mittwochmorgen angekündigt.

