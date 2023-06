Straßensperrungen beim NDR Festival in Harburg Stand: 16.06.2023 12:52 Uhr Am Sonnabend, den 1. Juli, findet das NDR Festival in Harburg statt. Hier erfahren Sie, welche Straßen für die Veranstaltung gesperrt werden.

Beim NDR Festival in Harburg wird am Sonnabend, 1. Juli, auf dem Harburger Rathausmarkt gefeiert. Michael Schulte und die Gruppe Marquess treten auf und sorgen für tolle Stimmung. Das Bühnenprogramm mit der Gruppe Good Music Live und vielen Spielen startet schon um 17 Uhr. Für den Aufbau der Bühne und die Auftritte am Sonnabend müssen rund um den Harburger Rathausmarkt einige Straßen und Parkplätze gesperrt werden. Damit Anwohnende und Besucherinnen und Besucher eine möglichst problemlose Anfahrt haben, finden Sie hier die wichtigsten Verkehrsinformationen. Vor Ort weisen mehrere große Tafeln auf die Verkehrsbehinderungen hin.

Wie komme ich zur Festival-Party?

Wer das Festival nicht verpassen will, reist am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln des HVV an. In unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsortes befindet sich die S-Bahn Harburg Rathaus mit den Linien S3 und S31. Auch zahlreiche Buslinien halten dort.

Stellplätze für Fahrräder

Wer mit dem Fahrrad anreisen möchte, kann sein Rad sicher und kostenlos in unserer Fahrrad-Garderobe aufbewahren lassen. Dort kann das Fahrrad während des Festivals abgestellt werden. Sie befindet sich an der Knoopstraße Höhe Harburger Rathausplatz.

