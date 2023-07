10.000 Hamburgerinnen und Hamburger feierten beim NDR Festival in Harburg Stand: 01.07.2023 23:58 Uhr Getanzt, gefeiert, gelacht - über 10.000 Menschen aus allen Teilen Hamburgs kamen am Sonnabend auf den Harburger Rathausplatz, um gemeinsam das NDR Festival zu erleben.

Musikalischer Höhepunkt waren Michael Schulte und seine Band. "Wir sind froh, hier zu sein. Die Stimmung ist mega, wir haben richtig Bock. So viele Menschen hier, das ist echt der Hammer," sagt Schulte vor dem Konzert. Große Gefühle, wie etwa bei den Balladen "You Let Me Walk Alone" und "Waking Up Without You", wechselten sich dabei mit tanzbaren Beats bei Hits wie "Back To The Start" und "Here Goes Nothing" ab.

Schulte mit neuen Songs im Gepäck

Vor fünf Jahren erreichte der 33-Jährige beim Eurovision Song Contest den vierten Platz und gehört zu den populärsten Solo-Künstlern Deutschlands. Im September erscheint mit "Remember Me" sein neues Album. Die Vorab-Singles "Here Goes Nothing" und "Waterfall" zeigen ihn von seiner tanzbaren Seite.

Spanische Gute-Laune-Musik von Marquess

Zuvor standen Marquess auf der Bühne. "Wir freuen uns riesig auf das Konzert heute Abend. Vor allem mal wieder in Hamburg zu stehen", so leitete Sänger und Frontmann Sascha Pierro den Auftritt ein. Dann feierten sie gemeinsam mit dem Publikum eine spanische Party. Das Publikum war textsicher. Bei Hits wie "Vayamos Compañeros" und "La Vida Es Limonada" stand kein Bein still.

Bevor die musikalischen Stargäste Marquess und Michael Schulte ihre Konzerte gaben, sorgten Ulf Ansorge und Nicole Steins für beste Unterhaltung auf der Bühne. Und die Partyband Good Music Live für tolle Musik.

