Sternbrücken-Clubs an den Deichtorhallen öffnen im August Stand: 18.07.2024 11:34 Uhr Die Musikclubs Fundbureau und Beat Boutique können im August hinter den Hamburger Deichtorhallen wiedereröffnen. Ihre alte Heimat unter der Sternbrücke hatten sie zum Jahreswechsel verlassen müssen.

Die neuen Räumlichkeiten liegen in den Kasematten unter einer Bahntrasse unweit vom Hauptbahnhof und gehören der Stadt. Mit ihren Betongewölben und den dunklen Wänden knüpft die neue Location an den rauen Charme der alten Location an.

Umbauarbeiten haben länger gedauert

Sie für den Clubbetrieb herzurichten, hat länger gedauert als geplant. Statt im April müssen das Fundbureau und die Beat Boutique jetzt mitten im Sommer eröffnen. Für das Geschäft der Clubs ist das nicht ideal, trotzdem zeigen sich die Betreiber optimistisch.

Waagenbau soll im Herbst neu eröffnen

Eine Lösung gibt es jetzt auch für den Technoclub Waagenbau, der ebenfalls für den Abriss der Sternbrücke weichen musste. Wie der Geschäftsführer dem NDR mitteilt, laufen bereits die Vorbereitungen, damit der Waagenbau im Herbst wieder aufmachen kann. Der Ort sei noch geheim, liege aber zentral in Altona. Damit ist die Astra Stube der letzte Sternbrücken-Club, für den noch keine Lösung in Sicht ist.

Weitere Informationen Sternbrücke: Vorbereitungen für Neubau können weitergehen Das Hamburgische Oberverwaltungsgericht lehnte einen Eilantrag der Neubau-Gegner gegen den Planfeststellungsbeschluss ab. (02.05.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.07.2024 | 16:00 Uhr