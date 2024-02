Sternbrücke in Hamburg: Abrissarbeiten beginnen am Montag Stand: 16.02.2024 12:07 Uhr Der umstrittene Abriss und Neubau der Sternbrücke in Hamburg-Altona kann beginnen. Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) hat das Projekt jetzt genehmigt. Mehrere Häuser sollen dafür abgerissen, etliche Bäume gefällt werden.

Schon am kommenden Montag beginnt der Abriss der alten Räume des Kultclubs Waagenbau. Die Kasematten sind 130 Jahre alt. Die Brücke selbst, die die Kreuzung Stresemannstraße/Max-Brauer-Allee überspannt, ist knapp 100 Jahre alt und dem Verkehr von täglich 900 Zügen nicht mehr gewachsen, sagt die Deutsche Bahn. Die S-Bahn und fast alle Hamburger Fernzüge passieren dieses Nadelöhr. Deshalb soll sie durch eine 108 Meter lange Rundbogenbrücke ersetzt werden - der entsprechende Planfeststellungsantrag war im April 2020 beim EBA eingereicht worden.

Baustelle auf Bahnstrecke und der Straße

Auch die Bahnwerkstätten im Stadtteil Eidelstedt sind über die Brücke mit dem Netz verbunden. Nun werden sie für drei Jahre zur Baustelle. Im Sommer 2026 müssen die Gleise zwischen Hauptbahnhof und Altona für einen Monat ganz gesperrt werden, wenn die neue Brücke eingebaut wird. Die Straßensperrung dauert noch länger.

Häuser müssen abgerissen werden

Bis Ende Mai schrittweise fünf Häuser abgerissen werden - zwei weitere Gebäude sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Ehemalige Musikclubs, die direkt an die Sternbrücke grenzten, sind bereits ausgezogen. Für Geschäfte, Clubs und die letzten neun Mieter und Mieterinnen habe sie neue Räume gefunden, so die Bahn.

Insgesamt 86 Bäume sollen gefällt werden

Für die Bauarbeiten der neuen Brücke müssen insgesamt 86 Bäume gefällt werden, 40 von ihnen stehen am Bahndamm. Es müssen aber auch Bäume gefällt werden, die auf privatem Grund stehen. 215 Bäume will die Bahn später einmal nachpflanzen - größtenteils in der Nähe, manche aber auch in Rissen.

Flugblatt der Bahn sorgte für Verwirrung

Anfang vergangener Woche hatte es schon einmal geheißen, die Abrissarbeiten könnten losgehen. Das war allerdings ein Missverständnis, da der entsprechende Planbeschluss zu dem Zeitpunkt noch nicht vorlag. Es hatten lediglich vorbereitende Arbeiten begonnen, beispielsweise wurden erste Gehwegplatten entfernt. Die Linke und die "Initiative Sternbrücke" hatten ein Flugblatt der Bahn für die Anwohnerinnen und Anwohner missverstanden, in dem es hieß, erste Gebäude müssten abgerissen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.02.2024 | 13:00 Uhr