"Stadtwerkstatt Wasser-Stadt" berät über Hamburgs Wasserflächen Stand: 29.06.2023 06:51 Uhr Hamburg soll nicht noch mehr zentrale Uferbereiche bebauen. Das war einhellige Meinung der "Stadtwerkstatt Wasser-Stadt Hamburg" der Stadtentwicklungsbehörde. In der Patriotischen Gesellschaft trafen sich dazu am Mittwoch rund 100 Interessierte.

Hamburgs Fleete und Kanäle, die Alsterläufe und die Bille werden von immer mehr Menschen für Erholung oder Sport genutzt. Auf der Alster stauen sich bei Schönwetter sogar Boote und Stand-Up-Paddler.

Natur soll geschützt werden

Wegen der Beliebtheit will Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD) die Ufer nicht bebauen: "Ich bin eigentlich kein Fan, Wasserlagen zuzubauen. Ich finde, das Wasser ist so wertvoll für Hamburg. Das müssen wir möglichst vielen Menschen zugute kommen lassen." Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wünschten sich mehr Zugänglichkeit der Ufer, aber auch einen strengen Schutz der Natur.

Denkmalschutz verhindert Begrünung am oberen Alsterlauf

So ärgerte sich ein Ruderer über die Lage am Barmbeker Stichkanal zwischen Osterbek- und Goldbek-Kanal: "Da liegen über 200 Kanus, Kajaks und Tretboote einfach wild links und rechts am Ufer. Wenn ich mit dem Auto in der Stadt falsch parke, werde ich aufgeschrieben, aber um die Kanus kümmert sich keiner." Ein Problem sei auch die Begrünung der Steinufer am oberen Alsterlauf. Das verhindere teilweise der Denkmalschutz.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.06.2023 | 07:00 Uhr