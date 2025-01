Stadtreinigung stellt 25 Altkleidercontainer in Hamburg auf Stand: 24.01.2025 07:56 Uhr Die Hamburger Stadtreinigung stellt 25 neue Altkleidercontainer in der Stadt auf. Vor knapp fünf Jahren hatte sie ihre Behälter alle weggenommen. Aber die kommen jetzt zurück, weil immer mehr gewerbliche Sammler wegbrechen.

Die Erlöse der privaten Altkleiderfirmen schmelzen dahin. In ihren Containern ist fast nur noch Fast Fashion-Billigware. Die lässt sich auf dem gesättigten Weltmarkt kaum verkaufen. Und jetzt kommt noch mehr Altkleidung in Umlauf. Denn die EU-Mitgliedsstaaten müssen sie seit Jahresbeginn getrennt sammeln. Viele haben das bisher kaum getan.

Altkleiderfirmen stellen Sammlung ein

Vertreter der Altkleiderfirmen bestätigen, dass viele von ihnen die Sammlung einstellen werden. "Also müssen wir als Stadtreinigung das Rückgrat bilden", sagt Sprecher Sven Winterberg. Bis Ende März kommen 25 neue Altkleidercontainer auf die Straßen: Sonderanfertigungen, mit seitlichen Türen. Damit kontaminierte Kleidung herausgenommen werden kann, bevor sie eine ganze Lasterladung verdirbt.

Stadtreinigung: Keine verschmutzte Kleidung einwerfen

Der erste Container steht schon am Kaltenkircher Platz, die anderen Standorte stehen noch nicht fest. Ganz wichtig, so die Stadtreinigung: Nur Stücke einwerfen, die sich verwerten oder recyceln lassen! Und keinesfalls nasse oder verschmutzte Kleidung, die darf weiterhin in den Restmüll.

