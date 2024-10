St. Pauli: Unbekannte schießen auf kurdischen Kulturverein Stand: 30.09.2024 18:08 Uhr Am frühen Montagmorgen ist auf einen Kulturverein im Hamburger Stadtteil St. Pauli geschossen worden. Dabei wurden Fensterscheiben beschädigt.

Unbekannte haben auf das Gebäude eines kurdischen Kulturvereins auf St. Pauli in der Silbersacktwiete geschossen. Wie die Hamburger Polizei mitteilte, wurden am frühen Montagmorgen mindestens drei Schüsse auf die Gebäudefront abgegeben, wobei die Fenster beschädigt worden seien. Zu der Zeit sollen sich keine Personen in dem Vereinslokal aufgehalten haben.

Fahndung vorerst ohne Erfolg

Die Täter flüchteten möglicherweise mit einem unbeleuchteten schwarzen Wagen Richtung Pepermölenbek. Passantinnen und Passanten alarmierten die Polizei. Eine sofortige Fahndung blieb aber ohne Erfolg. Die Hamburger Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

