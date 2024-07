Sommerbad Altengamme ist nach Sanierung wieder geöffnet Stand: 18.07.2024 19:44 Uhr Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten ist jetzt das Sommerbad Altengamme wieder eröffnet worden. Rund 500.000 Euro haben der Bezirk und der Sanierungsfonds der Stadt in die Renovierung investiert.

Bezirksamtsleiterin Cornelia Schmidt-Hoffmann (SPD) und Vertreterinnen und Vertreter der Bezirksversammlung Bergedorf haben das Naturbad am Donnerstag mit vielen Gästen eröffnet. In den zwei Jahren, in denen es geschlossen war, hat es neue sanitäre Anlagen und einen neuen Spielplatz bekommen, eine undichte Spundwand im Nichtschwimmerbereich musste saniert und eine neue Kunststoffwand im Schwimmbecken eingesetzt werden. Außerdem wurden neue Gehwegplatten verlegt und neuer Rasen angepflanzt.

Weiter kostenloser Eintritt im Sommerbad Altengamme

Von den 500.000 Euro Renovierunskosten wurden 274.000 Euro durch den Sanierungsfonds gedeckt, den Rest hatte das Bezirksamt Bergedorf aus eigenen Mitteln finanziert. "Der Sanierungsbedarf war in den letzten Jahren offensichtlich. Dank eines Kraftaktes, sowohl in finanzieller als auch in planerischer Hinsicht, können wir das Sommerbad heute wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen", sagte Schmidt-Hoffmann. Sie freue sich sehr auf eine tolle Badesaison. Trotz der teuren Sanierung bleibt der Eintritt in dem Bad kostenlos.

Neuer Betreiber für das Bad wurde gefunden

Auch ein neuer Betreiber für das Bad wurde gefunden: Jetzt betreibt die "Complete Dienstleistung GmbH", ein Unternehmen der "Stiftung Berufliche Bildung", das Bad gemeinsam mit dem Verein "Sicheres Wasser" (SiWa). In den Sommerferien gibt es eine mit Badeaufsicht. Das Sommerbad Altengamme, auch bekannt als Horster Moor, wurde in den 1930er-Jahren gebaut und ist ein beliebter Treffpunkt, besonders auch bei Familien.

