So reagieren die Parteien auf den NDR HamburgTrend In Hamburg könnten SPD und Grüne gemeinsam weiter regieren, wenn schon am diesem Sonntag Bürgerschaftswahl wäre. Nach dem neuen Hamburg-Trend von Infratest-Dimap im Auftrag des NDR wäre aber auch ein Bündnis von SPD und CDU möglich. So reagieren die Parteien auf das Umfrage-Ergebnis.

Mit 31 Prozent bleibt die SPD mit Abstand stärkste Kraft, so wie im beim NDR HambrugTrend Mitte Januar. Co-Parteichef Nils Weiland sagt: Das liege vor allem am Spitzenkandidaten. Erster Bürgermeister Peter Tschentscher genieße großes Vertrauen und liegt als Person weit vor seinen Herausforderern. Wer Tschentscher will, muss SPD wählen, sagt Weiland. Sonst könnte es auch zu grün-schwarz kommen.

CDU spreche richtigen Probleme an

Stand heute gäbe es dafür aber keine Mehrheit, obwohl die CDU um einen Punkt auf 18 Prozent zulegt. Spitzenkandidat Dennis Thering sieht das als Rückenwind und findet auch, dass die CDU die größten Probleme der Hamburger richtig anspricht - nämlich Verkehr, Sicherheit und Wirtschaft.

Grünen sehen Luft nach oben

Die Grünen landen bei 20 Prozent - ein Minus von zwei Punkten. Aber auch bei ihnen sieht Co-Parteichef Leon Alam Luft nach oben. Hamburg weltoffen, bezahlbar, lebenswert und fit für die Zukunft zu machen - das wollen die Grünen in den Mittelpunkt des Wahlkampendspurts rücken.

AfD fühle sich durch Antifa behindert

Ziemlich sicher ist das für die AfD mit unverändert neun Prozent. Vier Punkte mehr als bei der letzten Wahl, freut sich Parteichef Dirk Nockemann. Eigentlich will er zweistellig werden, fühlt sich im Wahlkampf aber durch die Antifa behindert.

So reagiert Die Linke

Die Linke legt kräftig zu. Mit plus drei Punkten sind sie jetzt auf acht Prozent. Das mache den Wiedereinzug wahrscheinlich. Und für die zweite der Landesliste, Heike Sudmann, spiegele das auch die Stimmung im Straßenwahlkampf wider, wo sie häufig höre: "Ihr werdet gebraucht gegen rechts".

Das sagen BSW und FDP

Das BSW hatte in der vergangenen Woche im Bundestag mit der AfD gestimmt. Das wolle man noch an mehr als 100 Wahlständen erklären, sagt Landeschef Konstantin Eulenburg. Das BSW erreicht derzeit nur 3 Prozent - wie auch die FDP. Deren Landeschefin Sonja Jacobsen wildert ein bisschen bei der CDU, wenn sie sagt: Ein Prozent mehr spiele für die Union keine Rolle - der FDP würde es ins Rathaus helfen und dort die Opposition stärken.