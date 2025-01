Wahl-O-Mat für die Bürgerschaftswahl ist online Stand: 30.01.2025 13:00 Uhr Vier Wochen vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg ist am Donnerstag der Wahl-O-Mat freigeschaltet worden. Neben Abgeordnetenwatch.de bietet nun auch der Wahl-O-Mat die Möglichkeit, sich über die Bürgerschaftswahl am 2. März zu informieren.

Wählerinnen und Wähler können sich über diesen interaktiven Online-Test einen Überblick darüber verschaffen, welche Partei bei wichtigen Fragen am stärksten mit der eigenen Position übereinstimmt. Erarbeitet wurde das Angebot von der Landeszentrale für Politische Bildung in Hamburg und der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn.

Weitere Informationen Wahl-O-Mat zur Bürgerschaftswahl 2025 Am 2. März ist in Hamburg Bürgerschaftswahl. Die Parteien, Wählervereinigungen und Einzelbewerber haben die Wahl-O-Mat-Thesen beantwortet. Hier können Sie ihre Standpunkte vergleichen. mehr

Parteien beantworten Wahl-O-Mat-Thesen

Der Wahl-O-Mat wurde in einem Team mit Hamburger Jungwählerinnen und Jungwählern gestaltet. Sie erarbeiteten für Themenbereiche wie Arbeit, Soziales, Integration, Flucht und Asyl, Energie, Umwelt und Gesundheit oder Finanzen und Steuern rund 100 Thesen, von denen dann 38 Statements als Grundlage für den Wahl-O-Maten übernommen wurden. Zu diesen Statements wurden die Parteien um Stellungnahmen gebeten. Alle 15 Parteien und eine Wählervereinigung, die mit einer Landesliste zur Bürgerschaftswahl antreten, haben die 38 Wahl-O-Mat-Thesen beantwortet.

38 Thesen für die Meinungsbildung

Anhand der eigenen Bewertung der 38 Statements kann dann die Partei ermittelt werden, die den eigenen politischen Vorstellungen am nächsten kommt. Der Wahl-O-Mat soll dabei keine Wahlentscheidung ersetzen, sondern ein Startpunkt sein, um sich mit Politik zu beschäftigen.

Den Wahl-O-Maten gibt es schon seit über 20 Jahren. "Er gibt allen Hamburgerinnen und Hamburgern die Chance, ihre eigene Position mit denen der Parteien abzugleichen“, sagte der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger. Und Sabine Bamberger-Stemmann, Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung fügte hinzu: "Der Wahl-O-Mat vermittelt auf unterhaltsame und spielerische Weise Informationen."

Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl kommt am 7. Februar

Zur letzten Bürgerschaftswahl in Hamburg 2020 wurde der Wahl-O-Mat knapp 334.000 Mal genutzt. Auch für die Bundestagswahl am 23. Februar wird es einen Wahl-O-Maten geben. Er soll am 6. Februar veröffentlicht werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.01.2025 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bürgerschaftswahl