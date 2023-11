Signa Holding-Insolvenzantrag: Keine direkten Folgen für Elbtower Stand: 29.11.2023 17:01 Uhr Der Insolvenzantrag der Signa Holding hat keine direkten Folgen für den Elbtower. Das gab Hamburgs Stadtentwicklungsbehörde bekannt. Die Muttergesellschaft des Immobilienunternehmers René Benko will in Wien Insolvenz beantragen.

Es ist das Aus für Benko - aber keinesfalls das Aus für alle seine Projekte. Allein in Hamburg sind es neun Immobilien, unter anderem das Karstadt- und das Alsterhaus sowie die Gänsemarkt-Passage. Ein großer Immobilienentwickler, der nicht genannt werden möchte, sagt NDR 90,3: "Viele von Benkos Immobilien liegen in Hamburgs besten Lagen. Nach einiger Zeit werden sicherlich einige von uns in die Projekte einsteigen und sie weiterbauen."

Bezirksamt Mitte wegen Investoren zuversichtlich

Das erwartet auch Ralf Neubauer (SPD), Chef des Bezirksamts Hamburg-Mitte: "Sobald wir dann final wissen, mit wem wir es künftig zu tun haben, wird man sicherlich Investoren finden, die diese Projekte übernehmen werden. Da sind wir ganz zuversichlich."

Vertragspartner des Elbtowers eine Tochtergesellschaft

Für den Elbtower hat die Insolvenz der Muttergesellschaft erstmal keine Folgen. Die Stadtentwicklungsbehörde erklärt: "Es besteht keine vertragliche Verbindung zwischen der Gesellschaft des Elbtowers und der Signa Holding." Vertragspartner sei eine Tochtergesellschaft. Die Behörde beobachtet die Lage, um "gegebenenfalls weitere Schritte" einzuleiten.

