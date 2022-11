Senatsumbildung beschäftigt die Hamburgische Bürgerschaft Stand: 30.11.2022 10:30 Uhr Die Umbildung des Hamburger Senats und der Elbtower beschäftigen heute unter anderem die Hamburgische Bürgerschaft.

Nach dem Ausscheiden von Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) aus dem Senat will die CDU in der Aktuellen Stunde die Wirtschafts- und Hafenpolitik des rot-grünen Senats thematisieren. Sie sieht den Wirtschaftssenator "an SPD und Grünen gescheitert" und "Hamburgs Wirtschaft führungslos in schwerem Fahrwasser".

Linke will über Elbtower sprechen

Auf Antrag der Fraktion der Linken soll es zudem um den Elbtower gehen. Sie warnt vor der Signa-Holding des österreichischen Milliardärs René Benko, die auch Eigentümerin der insolventen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof ist: "Wer mit dem Feuer spielt, verbrennt sich die Finger. Senats-Deal mit Skandal-Investor droht haushoch zu scheitern", lautet ihr Debattenthema zur Aktuellen Stunde.

