Stand: 05.05.2025 16:56 Uhr Senatsempfang: Fegebank lobt Austausch mit Israel

Hamburg feiert sechs Jahrzehnte diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und Israel. Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) hatte dazu am Montag zum Senatsempfang ins Rathaus eingeladen. Dort lobte sie den lebendigen gesellschaftlichen Austausch zwischen Hamburg und Israel - etwa in der Wissenschaft, in der Wirtschaft und in der Kultur. Man sei stolz auf die gemeinsame Freundschaft und auf das vielfältige jüdische Leben der Stadt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.05.2025 | 17:00 Uhr