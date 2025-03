Schwerer Unfall mit drei Lkw auf A1 Richtung Hamburg Stand: 19.03.2025 16:06 Uhr Am Mittwochmittag hat sich auf der A1 im Süden Hamburgs ein schwerer Lastwagen-Unfall ereignet. Laut Polizei wurden mehrere Menschen verletzt. Rettungswagen, Notärzte und ein Rettungshubschrauber rückten am Unfallort an. Die A1 in Richtung Norden wurde ab dem Maschener Kreuz zeitweise voll gesperrt.

Laut Polizeisprecherin liegt die Unfallstelle wenige Kilometer nördlich des Maschener Kreuzes auf Hamburger Gebiet. Der Verkehr werde über die A7 und die B75 umgeleitet. Der Unfall geschah "bei stockendem Verkehr im Zusammenhang mit der Norderelbbrücke", wie es von der Verkehrsleitzentrale hieß.

Weiterer Lkw-Unfall am Morgen

An der Brücke hatte bereits am Mittwochmorgen ein Lkw-Unfall einen langen Stau auf der Autobahn A1 in Richtung Lübeck/Berlin verursacht. Gegen 5 Uhr waren zwei Lastwagen verkehrsbedingt zum Stehen gekommen. Der Fahrer eines dritten Lastwagens bemerkte das zu spät und fuhr auf. Dabei wurden er selbst und der Fahrer des ersten Lastwagens leicht verletzt.

Verkehrseinschränkungen auf der Norderelbbrücke

Seit Montag gibt es auf der Norderelbbrücke eine neue Verkehrsführung. Sie soll das marode Bauwerk schonen. Die drei Fahrstreifen wurden mehr in die Mitte verlegt und sind zum Teil verengt. Lastwagen dürfen nur die rechte Spur nutzen und müssen einen Mindestabstand von 50 Metern einhalten. Ein direktes Auffahren auf die A1 vom nahen Dreieck Norderelbe in Richtung Lübeck ist für Lastwagen nicht mehr möglich. Transporter mit einem Gewicht von über 7,5 Tonnen müssen einen Umweg über Harburg fahren.

