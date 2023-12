Schwerer Unfall auf der A1 in Hamburg

Zwei Menschen bei Unfall auf der A1 schwer verletzt Stand: 21.12.2023 06:41 Uhr Auf der Autobahn 1 hat es in der Nacht zu Donnerstag in Hamburg einen schweren Unfall gegeben. Ein Lkw und ein Pkw stießen frontal zusammen, zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt.

Laut Polizei fuhr der Fahrer des Pkw in Höhe Stillhorn in die Leitplanke und wurde vor den Lkw geschleudert. Offenbar war er zu schnell unterwegs. Der Fahrer selbst und eine 50-jährige Frau, die mit ihm im Wagen saß, wurden eingeklemmt und schwer verletzt. Sie mussten aus dem Auto gerettet werden und wurden dann in Krankenhäuser gebracht. Eine weitere Mitfahrerin erlitt Prellungen und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot und schweren Rettungsgeräten vor Ort. Die A1 musste in Richtung Süden für fast vier Stunden gesperrt werden.

