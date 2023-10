Schuss auf offener Straße in Eimsbüttel: Mann verurteilt

Stand: 05.10.2023 06:10 Uhr

In Hamburg-Eimsbüttel war vor eineinhalb Jahren auf offener Straße ein Schuss gefallen: Ein Konflikt zwischen zwei Familien war so eskaliert, dass ein Mann einen anderen mit der Pistole bedrohte und auch einmal in die Luft feuerte.