Schüsse in Shisha-Bar: Hamburger Polizei sucht nach Drahtzieher Stand: 10.04.2024 19:33 Uhr Fast zwei Jahre nach tödlichen Schüssen in einer Shisha-Bar in der Lübecker Straße in Hamburg-Hohenfelde hat die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet. Mit Fotos wird der mutmaßliche Drahtzieher der Gewalttaten im Drogenmilieu gesucht.

Die Polizei fahndet nach einem 29-jährigen Mann. Er soll sich bereits vor einiger Zeit ins Ausland abgesetzt haben und wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. Der aus Altona stammende Mann soll mehrere brutale Auseinandersetzungen im Drogenmilieu koordiniert und beauftragt haben: Neben den tödlichen Schüssen in der Shisha-Bar in Hohenfelde soll er auch für eine Schießerei in Tonndorf verantwortlich sein. Dabei war im Januar 2023 ein Geländewagen von Kugeln durchsiebt worden, der Fahrer überlebte schwer verletzt.

Weiter im Drogengeschäft tätig?

Die Polizei geht davon aus, dass der Gesuchte weiter Drogengeschäfte in großem Stil koordiniert. Wie erst jetzt bekannt wurde, sind in dem Zusammenhang erst vor einer Woche 19 Wohnungen in Hamburg und Niedersachsen durchsucht worden. Sechs Männer wurden verhaftet, außerdem stellten die Ermittlerinnen und Ermittler 250.000 Euro in bar sicher.

