Schließung von Görtz-Filialen wäre "Verlust für Innenstadt" Stand: 15.12.2024 10:15 Uhr "Ein Verlust für die Innenstadt", so nennt es City-Managerin Brigitte Allkemper, falls Görtz-Filialen in Hamburg zu machen müssen. Ihnen droht momentan die Schließung. Denn sechs Vermieterinnen und Vermieter haben Räumungsklagen gegen Görtz eingereicht.

"Immer wieder Herzklopfen, immer wieder Bangen. Für die Görtz-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es eine ganz schwere Zeit", sagt Allkemper. Betroffen sind die Filialen in der Spitalerstraße und in der Europa-Passage, aber auch die Standorte in Altona, Bergedorf, Osdorf und Poppenbüttel. In der Filiale in Henstedt-Ulzburg tauschte der Gerichtsvollzieher schon Anfang dieser Woche wegen Mietschulden die Schlösser aus. Der Online-Shop funktioniert seit dem Sommer nicht mehr.

Finanzielle Lage des Schuhhändlers unklar

Seitdem der Investor Bolko Kissling letztes Jahr Görtz aus der Insolvenz übernahm, häufen sich Fragen zur finanziellen Lage der Firma. Die bleiben unbeantwortet. Ein Sprecher erwähnt acht neue Standorte, sagt aber nicht, wo sie sind. Man wolle Teile aufgeben und neue Flächen anmieten. Kündigungen sollen jedoch nicht ausgesprochen werden.

Auch das City Management Hamburg hat keine Informationen von Görtz erhalten. Im schlimmsten Fall gebe es aber schnell Nachmieterinnen und Nachmieter für die Ladenflächen, glaubt Allkemper.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.12.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Einzelhandel