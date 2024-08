Schiffbeker Weg: Kleinkind nach Verkehrsunfall reanimiert Stand: 27.08.2024 07:18 Uhr Bei einem schweren Verkehrsunfall wurden am Montagabend acht Menschen teils lebensgefährlich verletzt - ein Kind musste reanimiert werden. Zwei Autos waren aus bisher ungeklärter Ursache miteinander kollidiert.

Ein drittes Auto konnte ausweichen, wurde dann aber in einen Baum geschleudert. Alle drei Autos wurden dabei völlig zerstört, der Baum stürzte um. Das dreijährige Kind musste noch am Unfallort reanimiert werden und schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Mehrere Augenzeuginnen und -zeugen des Unfalls standen unter Schock. Sie mussten von Seelsorgerinnen und Seelsorgern betreut werden.

Laufende Ermittlung zur Unfallursache

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Expertinnen und Experten vom Verkehrsunfallteam der Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Auch ein Gutachter wurde hinzugezogen. Für Übersichtsaufnahmen setzte die Polizei eine Drohne ein. Bis in die späte Nacht war der Schiffbeker Weg für den Autoverkehr gesperrt.

