Stand: 03.05.2025 18:10 Uhr Schaden an Wasserrohr in Winterhude konnte behoben werden

Nach einem Wasserrohrbruch in Winterhude am Sonnabend konnte der Schaden inzwischen behoben werden. Mitarbeiter von Hamburg Wasser tauschten das defekte Rohrstück im Efeuweg in der Nähe des Magazin-Kinos aus. Alle 80 betroffenen Haushalte sind wieder an die Wasserversorgung angeschlossen. Der Efeuweg bleibt in dem Bereich noch so lange gesperrt, bis die Pflasterarbeiten abgeschlossen sind.

