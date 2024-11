SPD will ihr Bundestagswahlprogramm mit Bürgern erarbeiten Stand: 03.11.2024 06:47 Uhr Die SPD will bis zur Bundestagswahl Wählervertrauen zurückgewinnen. Bei der Erarbeitung des Wahlprogramms sollen die Bürgerinnnen und Bürger mitreden können. Der Startschuss dafür ist am Sonnabend in Hamburg gefallen.

Mit der Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern bei der Erstellung ihres Bundestagswahlprogramms will die SPD die Stimmung im Land drehen und Vertrauen zurückgewinnen. Ziel sei es, die Bundestagswahl zu gewinnen, sagte die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken am Sonnabend in Hamburg.

Esken zeigt sich kämpferisch

Bei der ersten von drei sogenannten Dialogkonferenzen gab sie sich vor mehreren Hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Congress Center Hamburg (CCH) kämpferisch: "Wir werden die CDU von Friedrich Merz auf den zweiten Platz verweisen und wir werden die demokratische Mehrheit gegen die Rechtsextremisten aufstellen." Esken sagte, um der SPD bei der nächsten Bundestagswahl trotz schlechter Umfragewerte wieder zum Wahlsieg zu verhelfen, brauche es eine Partei, die kämpfe. "Und ich sage euch: Die SPD hat Erfolg, wenn sie eine soziale Bewegung ist."

Klingbeil: Fokus auf der "arbeitenden Mitte"

Der Fokus für das Wahlprogramm liege auf der arbeitenden Mitte, sagte der SPD-Co-Vorsitzende Lars Klingbeil im CCH. Die Vorstellungen und Erwartungen dieser Menschen wolle man bei den Dialogkonferenzen hören. "Wir lernen dazu bei diesen Veranstaltungen und wir hören zu und wir nehmen Sachen auf", so Klingbeil. Er sprach auch über die Haltung zum Ukraine-Krieg. Die beiden SPD-Vorsitzenden stünden fest an der Seite der Ukraine. Es müssten aber auch Debatten erlaubt sein, wie weit man gehen könne und wie man zu einem Frieden komme.

SPD-Chefs weisen Forderungen Lindners zurück

Die SPD-Bundesvorsitzenden wiesen die von Finanzminister Christian Lindner (FDP) geforderten Maßnahmen für eine Wirtschaftswende zurück. "Durch die Bank sind diese Punkte, die er dort aufgezählt hat, in der Koalition nicht zu verwirklichen", sagte Esken am Rande der Veranstaltung. Auch Klingbeil lehnte die Ideen des FDP-Politikers ab.

