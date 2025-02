SPD-Wahlkampfabschluss: Tschentscher hofft auf hohe Wahlbeteiligung Stand: 28.02.2025 09:57 Uhr Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hofft bei der Bürgerschaftswahl auf eine hohe Wahlbeteiligung gegen den Rechtsruck. Das sagte er Donnerstagabend beim Wahlkampfabschluss der SPD. Begleitet wurde er von Ex-Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) aus Rheinland-Pfalz.

Tschentscher gab sich bei der Veranstaltung in einem Klubhaus an der Reeperbahn optimistisch. Auf der Reeperbahn zeige sich, dass ein Land bunt, vielfältig und erfolgreich sein könne, sagte Tschentscher vor 200 Unterstützerinnen und Unterstützern. "Hamburg ist stark, weil wir vereint sind, weil wir Dinge zusammenbringen, die woanders auseinanderfallen. Hamburg vereint Sicherheit und Freiheit, Wirtschaft und Umwelt, Beruf und Familie. Es gibt kein entweder/oder", so Tschentscher. Nun komme es darauf an, die Bürgerinnen und Bürger in die Wahlbüros zu bringen.

Auch Dreyer lobt Hamburg

Die Ex-Ministerpräsidentin Malu Dreyer trat ebenfalls beim Wahlkampfabschluss in Hamburg auf. Sie lobte die Hansestadt. "In Hamburg ist es für Eltern eigentlich klar, dass sie einen Kitaplatz finden. Der Kita-Platz ist kostenlos. In Hamburg ist auch klar, dass es Ganztagsschulen gibt", sagte Dreyer.

Laut Wahlumfragen kann die SPD in Hamburg auf doppelt so viele Prozentpunkte wie im Bund hoffen. Beim letzten NDR HamburgTrend etwa kam sie auf 31 Prozent. Bei der Bürgerschaftswahl 2020 erreichte die SPD allerdings ein deutlich besseres Ergebnis: 39,2 Prozent. Bürgermeister Tschentscher möchte die Koalition mit den Grünen fortsetzen.

