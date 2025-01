SAGA baut 220 neue Wohnungen im Hamburger Stadtteil Horn Stand: 08.01.2025 13:20 Uhr Im Hamburger Osten entstehen 220 günstige Wohungen. Sie werden von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft SAGA in der Weddestraße gebaut. Am Mittwoch wurde der Grundstein gelegt.

Auf dem Grundstück, auf dem früher eine Schule stand, sollen im Dezember 2026 die ersten Mieterinnen und Mieter einziehen können. Zur Horner Rampe hin entsteht ein siebengeschossiger Bau. Links und rechts davon schließen sich mehrere fünfgeschossige Häuser an. Die in Serie gefertigten SAGA-Systemhäuser ermöglichen kostengünstiges und schnelles Bauen. Zur Straße hin passen sich die Neubauten der umgebenden Backsteinoptik an, zum Innenhof erhalten die Fassaden hellen Putz.

Wohnungen werden mit Fernwärme versorgt

Die Flachdächer sollen begrünt und mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Versorgt werden die 220 Wohnungen, von denen 42 barrierefrei sind, künftig mit Fernwärme. Alle Wohnungen - eineinhalb bis fünf Zimmer groß - haben eine verglaste Loggia, einen Balkon oder eine Terrasse.

Nettokaltmiete anfangs bei 7,10 Euro pro Quadratmeter

Die anfängliche Nettokaltmiete beträgt 7,10 Euro pro Quadratmeter. Die Wohnungen sind laut SAGA überwiegend für Familien vorgesehen.

Das Neubauprojekt in Horn folge dem städtebaulichen Masterplan "Stromaufwärts an Elbe und Bille" und leiste mit seiner roten Fassade "einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Backsteinstadt", so die SAGA. Das städtische Unternehmen vermietet in Hamburg insgesamt rund 140.000 Wohnungen sowie etwa 1.400 Gewerbeobjekte.

