Stand: 14.10.2024 17:23 Uhr S-Bahnsperrungen in den Hamburger Herbstferien

Bei Hamburgs S-Bahn stehen in den Herbstferien zwei größere Sperrungen an. Beide beginnen am Sonnabendmorgen und dauern zwei Wochen. Die Linie S1 fährt dann nicht mehr zwischen den Haltestellen Othmarschen und Bahrenfeld. Stattdessen sind Ersatzbusse im Einsatz. Grund sind Bauarbeiten an der A7-Brücke der S-Bahn. Außerdem wird in den Ferien die S2 zwischen Berliner Tor und Billwerder-Moorfleet durch Busse ersetzt. Zusätzlich sind auch Expressbusse zwischen Berliner Tor und Bergedorf unterwegs.

