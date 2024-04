S-Bahn in Hamburg: Sperrungen am Wochenende bei S1, S3 und S5

Stand: 21.04.2024 06:59 Uhr

Wer am Wochenende mit der S-Bahn in Hamburg fahren möchte, muss sich möglicherweise umstellen. Gleisbauarbeiten sorgen für Ausfälle und Ersatzverkehr mit Bussen. Betroffen ist auch die S1 mit einer Sperrung an diesem und zwei weiteren Sonntagen.