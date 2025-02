Stand: 20.02.2025 06:14 Uhr Rothenburgsort: Wohnungsbrand nach Nachbarschaftsstreit

In Rothenburgsort ist ein Nachbarschaftsstreit offenbar eskaliert. Die Hamburger Polizei war wegen einer Ruhestörung in die Straße Billwerder Neuer Deich gerufen worden. Als sie dort eintraf, brannte es in dem Haus. Die alarmierte Feuerwehr brachte mehrere Bewohner in Sicherheit. Einige erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Der Mieter der Brandwohnung steht unter Verdacht, das Feuer gelegt zu haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.02.2025 | 06:00 Uhr