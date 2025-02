Hamburger Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Rothenburgsort Stand: 20.02.2025 11:57 Uhr Im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort hat die Feuerwehr am Mittwochabend einen Wohnungsbrand gelöscht. Die Polizei war zuvor wegen einer Ruhestörung gerufen worden.

Offenbar randalierte ein 29-jähriger Mann in einer Wohnungen in der Straße Billwerder Neuer Deich. Nachbarinnen und Nachbarn riefen deshalb die Polizei - die kam und sprach mit dem Mann. Dabei fiel den Beamten eine rauchende Schaumstoffmatratze in der Wohnung auf. Sie begleiteten den 29-Jährigen aus dem Haus und holten die Feuerwehr hinzu. Als die anrückte, breitete sich das Feuer plötzlich aus. Binnen kürzester Zeit stand die ganze Wohnung in Flammen.

Hausbewohner in Sicherheit gebracht

Feuerwehrleute stellten Belüfter auf, um den Brandrauch aus dem Treppenhaus zu drücken. Dann brachten sie die anderen Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses über das Treppenhaus in Sicherheit. Sanitäterinnen und Sanitäter untersuchten insgesamt fünf Menschen - diese mussten aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach rund zwei Stunden war das Feuer gelöscht. Laut Polizei sind die Brandwohnung und die darunterliegende unbewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt.

