Rot-Grün will Schuldnerberatung in Hamburg ausbauen Stand: 13.09.2024 06:00 Uhr SPD und Grüne in Hamburg planen einen Ausbau der Schuldnerberatung. Die beiden Regierungsfraktionen wollen in der kommenden Woche in der Bürgerschaft beantragen, dass Hilfebedürftige die Schuldnerberatung am besten kostenlos in Anspruch nehmen können.

Die Verbraucherzentrale, die Arbeiterwohlfahrt, das Rote Kreuz und mehrere andere Hilfsorganisationen bieten im Auftrag der Stadt Schuldnerberatungen an. Und dort gibt es manchmal lange Wartezeiten für einen Termin. Die Krisen der vergangenen Jahre hätten viele Menschen in Hamburg finanziell belastet, so SPD und Grüne.

Beratung soll früher stattfinden - auch zu Hause

Deshalb jetzt der Vorstoß in der Bürgerschaft: Die Schuldnerberatungen sollen verstärkt zusätzlich Kurz- und Notfalltermine anbieten. Senioren und Seniorinnen sollen idealerweise auch zu Hause beraten werden. Und die Beratungsstellen sollen nicht nur dann einspringen, wenn das Geld schon zu knapp ist, sondern auch vorbeugend mehr beraten.

Fällt Eigenbetrag von 180 Euro dann weg?

Ein weiterer Punkt: Bislang müssen Schuldnerinnen und Schuldner ab einer bestimmten Einkommenshöhe einen Eigenbeitrag von 180 Euro für die Schuldnerberatung zahlen. Entweder soll nun nach dem Willen von Rot-Grün der Freibetrag erhöht werden - oder der Eigenanteil ganz gestrichen.

2023 waren nach Angaben des "SchuldnerAtlas" Deutschland rund 5,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger überschuldet - 8,2 Prozent der erwachsenen Bevölkerung.

