Rettungskräfte simulieren Unglück am Hamburger Flughafen

Stand: 09.09.2023 20:00 Uhr

Was ist zu tun, wenn ein Flugzeug bei der Landung von der Piste abkommt und es viele Verletzte gibt? Am Hamburger Flughafen wurde das Szenario am Sonnabend durchgespielt.