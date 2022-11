Rettung bei Gasaustritt: THW übt in Hamburger Pumpwerk Stand: 26.11.2022 19:52 Uhr Die Ortsgruppe Hamburg-Nord des Technischen Hilfswerks (THW) hat im Pumpwerk des Versorgers Hamburg Wasser am Sonnabend die Rettung einer bewusstlosen Person bei einem Gasaustritt geprobt.

Nach Angaben einer Sprecherin von Hamburg Wasser galt es, mit schwerem Atemschutz eine 80 Kilogramm schwere Rettungspuppe aus 25 Metern Tiefe zu bergen. "Das erfordert viel Kondition", sagte THW-Atemschutzausbilder Jan Petersen.

Nicht ohne Grund wurde das Pumpwerk für die Übung mit Gasaustritt ausgewählt. In geschlossenen abwassertechnischen Anlagen wie Pumpwerken oder Sielen könne es auch in der Realität durchaus zu gesundheitsgefährdender Gasbildung kommen, so das THW. Möglichst realistische Probeeinsätze wie der am Sonnabendvormittag stehen für das THW-Team mehrmals im Jahr auf dem Programm.

