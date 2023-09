Regierungstreffen: Scholz und Macron im Oktober in Hamburg

Stand: 27.09.2023 07:03 Uhr

Nur eine Woche nach der bundesweiten Einheitsfeier in Hamburg gibt es einen weiteren wichtigen politischen Termin in der Hansestadt: Die Regierungen von Deutschland und Frankreich treffen sich hier am 9. und 10. Oktober.