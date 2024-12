Rahlstedt: Mann bei Brand in Mehrfamilienhaus schwer verletzt Stand: 02.12.2024 07:46 Uhr Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Rahlstedt ist ein Mann in der Nacht zum Montag schwer verletzt worden. Der 44-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Feuer brach nach Angaben der Feuerwehr gegen 2.40 Uhr im zweiten Obergeschoss eines Hauses in der Schöneberger Straße aus. Durch den Brandrauch waren mehrere Menschen im Haus eingesperrt. 15 Personen sind laut Feuerwehr gerettet worden, darunter vier Kinder. Sieben Personen seien per Drehleiter in Sicherheit gebracht worden.

Nach den Löscharbeiten konnten die Hausbewohner den Angaben zufolge wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit knapp 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.12.2024 | 07:00 Uhr