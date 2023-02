Rahlstedt: Lufthansa Technik eröffnet neues Trainingszentrum Stand: 20.02.2023 15:30 Uhr Der Bedarf an gut ausgebildeten Triebwerksmechanikern ist groß. Um mehr Menschen für den Beruf zu qualifizieren, hat Lufthansa Technik am Montag ein neues Trainingszentrum eröffnet.

"Im laufenden Betrieb war ein Training on the Job einfach nicht mehr möglich", sagt Michael Kirstein, Leiter der Triebwerksüberholung von Lufthansa Technik. Deswegen habe man sich entschlossen, ein eigenes Trainingszentrum zu bauen.

7,5 Millionen Euro für Trainingszentrum

7,5 Millionen Euro wurden in die Triebwerkswerkstätten in Rahlstedt investiert. Dort sollen Menschen, die bereits eine handwerkliche oder technische Ausbildung haben, innerhalb von vier bis sechs Monaten zu Triebwerksmechaniker oder -mechanikerinnen ausgebildet werden. Für die praktischen Trainingseinheiten stehen bereits drei Triebwerksmotoren zur Verfügung. Ein viertes Triebwerk der neuesten Generation wird in Kürze hinzukommen.

Etwa 1.000 Mitarbeitende sollen ausgebildet werden

Der Bedarf sei da, heißt es bei Lufthansa Technik. Und so rechnet man in den kommenden fünf Jahren mit gut 1.000 neuen Mitarbeitenden. Das luftfahrttechnische Training wird auf Deutsch und Englisch durchgeführt, um auch internationale Bewerberinnen und Bewerber an Bord holen zu können.

Ausbildung auch für Menschen mit Höreinschränkungen

Auch Menschen mit Höreinschränkungen können sich bewerben. Laut Lufthansa stehen zu jeder Zeit Gebärden-Dolmetscher zur Verfügung.

