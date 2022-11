Airbus A350 "Konrad Adenauer" an die Bundeswehr übergeben Stand: 16.11.2022 17:36 Uhr Deutschland hat jetzt das modernste Regierungsflugzeug der Welt. Die Lufthansa Technik übergab am Mittwoch in Hamburg den Airbus A350 "Konrad Adenauer" an die Bundeswehr.

Die Taufe fand in Anwesenheit des gleichnamigen Enkels des ersten Bundeskanzlers statt. Das Flugzeug soll die Flugbereitschaft des Bundesverteidigungsministeriums auf Langstrecken verstärken.

So gut ausgestattet wie kein anderer Regierungsflieger

Das neue Flugzeug traf Ende März 2021 bei der Lufthansa Technik ein. Die neu installierte Regierungskabine beinhaltet den Angaben zufolge modernste Technologie. "Das ist unsere 'Air Force One'", sagte die Staatssekretärin des Verteidigungsministeriums, Siemtje Möller. Der US-Präsident habe zwar mehr Platz in seinem Regierungsflieger, aber so gut ausgestattet wie der neue Airbus sei keine andere Maschine.

Schlafzimmer, Konferenzbereich und Intensivstation

Zur Ausstattung gehören großzügige Privaträume mit Schlafzimmer und Bad, diverse Konferenz- und Bürobereiche bis hin zu geräumigen Sitzreihen im hinteren Bereich. Außerdem gibt es eine Intensivstation. Mehr als 50 Kilometer Kabel und 16 Tonnen Material wurden in der Maschine verbaut, in dem künftig der Bundespräsident und der Bundeskanzler unterwegs sein werden.

Dritter Airbus für die Bundeswehr schon in Arbeit

Drei Maschinen dieses Langstreckentyps hatte die Bundeswehr 2019 bei Airbus bestellt. Die erste wurde im August 2020 ausgeliefert. Der dritte Airbus A350 mit dem zukünftigen Taufnamen "Theodor Heuss" befindet sich bereits in Arbeit. Das Verteidigungsministerium bezifferte die Gesamtkosten auf 1,2 Milliarden Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.11.2022 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Airbus Bundeswehr