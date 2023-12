Prozess um Mord in Hamburger Shisha-Bar neu gestartet

Stand: 07.12.2023 11:28 Uhr

Der Prozess um den Mord in einer Shisha-Bar an der Lübecker Straße ist am Donnerstag am Hamburger Landgericht erneut gestartet. Der Grund: Eine Schöffin ist krank, und das längerfristig.