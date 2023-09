Prozess um tödliche Schüsse in Shisha-Bar: Augenzeugen sagen aus

Stand: 28.09.2023 14:54 Uhr

Im Prozess um die tödlichen Schüsse in einer Shisha-Bar in Hohenfelde im Juli 2022 hat der Angeklagte kürzlich beteuert, dass er unschuldig sei. Am Donnerstag sagten Augenzeugen vor dem Hamburger Landgericht aus - und schürten ebenfalls Zweifel an der Täterschaft des 25-Jährigen.